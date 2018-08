Te koop: Hermenzeil, jachthaven met potentie

RAAMSDONK - Jachthaven Hermenzeil gaat in de verkoop. Op 29 september houdt de gemeente Geertruidenberg een open dag. Kandidaat-kopers worden via de Wet Bibob gescreend. ,,We willen niet dat de haven weer in criminele handen valt", zeggen burgemeester Willemijn van Hees en wethouder Kevin van Oort.

De verkoop vormt het slotstuk van een unieke 'coup' van gemeente en provincie. Eind 2017 schiet Noord-Brabant de Biesboschgemeente te hulp bij de aankoop van de failliete jachthaven in Raamsdonk. De provincie legt 1,75 miljoen euro op tafel om deze 'vrijhaven' in handen te krijgen. De afgelegen jachthaven aan de Bergsche Maas is al jaren het terrein voor drugsdeals, wapenhandel en ontmoetingen tussen criminelen. Het overheidsingrijpen voorkomt dat Hermenzeil in verkeerde handen valt.

Het slot gaat er op, er komt bewaking. Maanden later is de vervallen haven leeg, op zes boten na, die niet door de (onbekende) eigenaren zijn weggehaald. Dat moest, want de steigers stonden op instorten. Blijft over:een (lege) jachthaven met ruim 200 ligplaatsen, een café-restaurant en een camping met 40 chalets.

Quote Hermenzeil blijft een recreatie­ve bestemming houden Kevin van Oort, wethouder Geertruidenberg

,,Een uniek object", vindt burgemeester Van Hees, ,,Hermenzeil heeft alle potentie om weer een goedlopende jachthaven te worden." Ze somt op: ,,Twee hectare, nabij de Biesbosch, met een havenkantoor, loods, recreatieruimte, restaurant, met een woning erboven en zelfs een woonboot hoort bij de inboedel." Maar het belangrijkste is wel, zegt Van Oort: ,,Hermenzeil blijft een recreatieve bestemming houden. Ieder plan is welkom zolang het maar binnen toerisme past".

En dat trekt. Van Hees, lachend: ,,Animo is er genoeg. Er hebben zich al zeker 50 kopers gemeld." Over de intenties van de kopers zegt zij: ,,Namen noteren hebben we niet gedaan. De mensen kregen allemaal hezelfde te horen: hou de publicaties in de gaten. Er komt een open dag, daarna een openbare inschrijving".

Quote Er hebben zich al zeker 50 kopers gemeld Willemijn van Hees, burgemeester Geertruidenberg

Iedereen mag meedoen, benadrukt Van Hees: ,,Niet de mensen met een zak geld maken de grootste kans op exploitatie.Het gaat om het beste, creatieve idee. Wat wil je ermee doen? Desnoods veranderen we het bestemmingsplan. Voor ondernemers die niet meteen het bedrag op tafel kunnen leggen, hebben we de mogelijkheid voor huur ingebouwd."

Kandidaten moeten zich houden aan procedure die de gemeenteraad donderdag heeft vastgesteld. Via de wet Bibob worden zij gescreend op hun integriteit. Van Hees: ,,Aspirant-kopers moeten aangeven waarom zij denken dat zij een goede partij zijn. Dan bedoel ik niet hoe zij de financiering rond denken te krijgen maar ook met wie zij zaken doen en wat hun visie is voor de langere termijn. "

Volledig scherm Jachthaven Hermenzeil te Raamsdonk is totaal vervallen. Foto René Schotanus/Pix4Profs © Foto René Schotanus/Pix4Profs

Een vraagprijs is nog niet vastgesteld. Van Hees: ,,In oktober beslist de raad of we een bodemprijs vaststellen of bijvoorbeeld kiezen voor biedingen."

Na de eerste selectie-waarvoor de criteria nog niet zijn vastgesteld- worden ten hoogste vijf partijen uitgenodigd voor een voorlopige inschrijving. Daaruit worden er drie gekozen voor een dialoog, waarna zij een serieus bod kunnen doen.