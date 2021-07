Te kleine deur, te kleine vitrine: met hobbels onderweg naar expositie 600 jaar Biesbosch

Invulling voor Club Sweet in Oosterhout: ‘voetjes kunnen van de vloer’ in nieuwe horecazaak

5 juli Oosterhout krijgt er een nieuwe horecazaak bij: Club Lux. In augustus kunnen stappers terecht in het voormalige pand van Club Sweet in de Klappeijstraat, zo laat Hormax Horecamakelaars via Facebook weten.