Taxichauffeurs failliet bedrijf krijgen alsnog loon

Vader en zoon aangehou­den na aantreffen drugslab in Rijen

16:34 RIJEN – In een pand aan de Vincent van Goghstraat in Rijen is dinsdag een drugslab aangetroffen met onder meer duizenden liters grondstoffen voor de productie van amfetamine. De politie heeft twee arrestaties verricht. Het gaat om twee mannen, een vader en zoon uit Rijen, van 67 en 37 jaar. Verder werd er ook een vuurwapen in beslag genomen.