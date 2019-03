'Taxichauffeur die carnavaller in Oosterhout knock-out sloeg na weigeren rit kreeg hulp van collega's’

De politie kreeg in de nacht van zondag op maandag een melding dat op de Schapendries in Oosterhout feestgangers waren mishandeld door een 29-jarige taxichauffeur. Toen de agenten arriveerden bleek dat twee mannen en een vrouw uit Den Hout ruzie hadden met de chauffeur.

Knock-out

De 24-jarige vrouw werd op haar linkeroog en borst geslagen. De 21-jarige man uit Den Hout raakte even knock-out en moest samen met de vrouw voor behandeling naar het ziekenhuis. De 27-jarige man uit Den Hout werd op zijn linkerwang en jukbeen geslagen. De slachtoffers liggen niet meer in het ziekenhuis, aldus de politie.

De 29-jarige taxichauffeur werd later in de nacht in Tiel aangehouden door de lokale politie. Hij bleek een opgezwollen hand te hebben na de vechtpartij. Hij is daar maandagochtend aan behandeld in het ziekenhuis.