Taxateur Arie Molendijk komt naar Made

Het is niet de bedoeling dat geïnteresseerden via de mail foto’s sturen van voorwerpen ter beoordeling, want alleen op de taxatiedag is Molendijk hiervoor beschikbaar. Daarnaast geeft hij deze middag advies over de verkoop of inbreng van het werk op een veiling en over de restauratie van boeken. Dit alles doet hij in De Korenbeurs aan de Kerkstraat in Made tussen 13.30 en 16.00 uur.