Tasjesdieven slaan toe in Oosterhout: vrouw (61) beroofd in Lukwelpark

Een fly-over of di­ve-un­der bij knooppunt Sint Annabosch?

12:48 ULVENHOUT/BAVEL - Rijden automobilisten over een paar jaar bij knooppunt Sint Annabosch óver de A58 of gaan ze ónder de snelweg door als ze vanuit Galder richting Utrecht hun reis vervolgen? Kortom, komt er een fly-over of een dive-under?