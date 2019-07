Tapasrestaurant Me Gusta begin 2020 weer open na brand

Geen verder onderzoek naar oorzaak brand

Volgens Van den Hul is de brand in de bovenwoning ontstaan. De politie kan hier alleen over meedelen dat er ‘geen sprake is van brandstichting'. ,,We doen daarom geen verder onderzoek naar de oorzaak van de brand”, aldus de politiewoordvoerder.

Van den Hul: ,,De bovenwoning is helemaal uitgebrand. In het restaurant hebben we ontzettend veel waterschade. Het plafond moet eruit en al het meubilair moet afgevoerd worden. Dat is niet meer te redden, maar de keuken is gelukkig volledig behouden. De brand heeft het restaurant niet bereikt.”

Sprakeloos

Bedrijfsleider Toby Bremmer die zeven jaar in Me Gusta werkt, is aangeslagen. ,,Ik ben helemaal flabbergasted", zegt hij terwijl hij donderdagochtend een kijkje neemt bij het pand dat is afgezet met hekken. ,,We draaiden zo goed. Het liep als een trein. En dan dit. Ik ben sprakeloos, maar een ding weet ik zeker. Me Gusta gaat weer open", zegt hij strijdbaar. ,,We komen weer terug.”