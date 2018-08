Tak valt uit boom in Waalwijk en mist voetganger op een haar

'Wie zijn plicht als mens niet kent, wordt kastelein of politie­agent'

9:00 Mari van Os ziet op 2 september een grote wens in vervulling gaan. Dan wordt het boek Kroegentocht Dongen bij Janssen & Janssen - het café stamt uit 1899 - in Dongen gepresenteerd. Het boek verhaalt over theehuizen, kroegen en cafés in de regio Dongen.