Taalmaatje wil Syrische vluchtelingen een gezicht geven

Zijn ervaringen bundelde hij tot een boek Dagboek van een taalmaatje. Daarmee wil hij Syrische vluchtelingen in Nederland een gezicht geven.

Het eerste contact met het gezin, dat sinds twee jaar in Oosterhout woont, was hartelijk maar moeizaam. ,,We hebben eerst veel gecommuniceerd via een vertaalapp en ik sprak af en toe Arabisch met ze. Ik heb namelijk twee jaar in Egypte gewoond en heb wat Arabisch geleerd. Daarom weet ik ook hoe lastig het is om deelgenoot te worden van een gemeenschap."

Quote Ik had eerst medelijden, maar dat is niet nodig. Het zijn ondernemen­de mensen die maatschap­pe­lijk geëngageerd zijn en niet van plan om te profiteren Henny Hoedemaker

In zijn boek beschrijft Hoedemaker niet alleen de taallessen bij het gezin. ,,Toen ik van 52 weken verslagen had liggen, ben ik me gaan verdiepen in de achtergrond en op zoek gegaan naar de nuance. Het gaat immers niet alleen maar om organisatorische oplossingen voor de vluchtelingenproblematiek, maar juist ook over een mentaliteitsverandering ten aanzien van mensen die voor oorlogsgeweld op de vlucht zijn.''

Compleet verwoest

Inmiddels heeft hij ook zijn eigen overtuigingen bijgesteld. ,,Ik had eerst een soort medelijden met ze, maar dat is niet nodig. Het zijn heel ondernemende mensen die ook hier maatschappelijk geëngageerd zijn en niet van plan zijn om te profiteren. Jehad, de vader van het gezin, weet veel van mobiele telefonie en werkt nu als reparateur van iPhones. Enkele jaren geleden had hij nog een winkel voor mobiele telefonie in Damascus. Hij ging op een dag naar zijn zaak en ontdekte dat de hele straat weg was. Compleet verwoest.''

Hoedemaker kan zich goed voorstellen dat het gezin uit Syrië vertrok. ,,Vluchten is niet je verantwoordelijkheid ontlopen, maar juist op je nemen. Het betekent dat je de moed hebt om alles achter je te laten en opnieuw te beginnen.''

Inmiddels is Hoedemaker geen taalmaatje meer, maar hij heeft nog altijd contact met het gezin.

