Taakstraf voor ongeval dat leidt tot zwaar hersenletsel: ‘Zeer onverantwoord rijgedrag’

Het carillon van Gilze en Rijen klinkt gedigitali­seerd weer als vanouds

1 februari RIJEN - Begin de dag met een dansje. Het liedje tingeltangelt weer elke ochtend vrolijk uit het carillon op het gemeentehuis in Rijen. De apparatuur is gedigitaliseerd. Het opwekkende nummer is weer een muzikaal baken. Wel zestig nummers zijn ook te horen van K3, de Beatles en Caro Emerald tot Haydn.