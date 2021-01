't Veer is blij met appartementen voor eigen jongeren: 'Nu hoeven ze onze gemeente niet uit’

RAAMSDONKSVEER - Ze zijn nog maar net in aanbouw in Raamsdonksveer, maar de animo om er te gaan wonen is groot. Op de Boterpolderlaan bij de Jumbo verrijst een complex met vijftien appartementen die alleen voor jongeren zijn bedoeld.

Meteen na de bekendmaking kwamen er legio reacties binnen bij de gemeente. Ook bij wethouder Kevin van Oort, die het nieuws donderdag postte op zijn Facebook-account.

Hij: ,,Met Thuisvester hebben we afgesproken dat deze appartementen specifiek worden verhuurd aan jongeren uit onze gemeente of die er binding mee hebben. We vinden het belangrijk dat onze jongeren niet noodgedwongen onze gemeente hoeven te verlaten als ze op zoek gaan naar een woning".

Volgens van Oort kreeg hij direct al veel reacties binnen toen het nieuws bekend werd. ,,Daaronder zaten ook ouders die alvast informeerden voor hun kind. In ieder geval is duidelijk dat er grote behoefte aan is".

Starters

De afspraak met Thuisvester is gemaakt. Hoe de verhuur in z'n werk gaat moet de woningcorporatie nog bekijken, zegt Van Oort. ,,Misschien dat dat gebeurt via Klik voor Wonen of dat dat ze de woningen op een andere manier aan de man brengen".

De appartementen zijn in ieder geval bedoeld voor de echte starter, aldus de wethouder. ,,Het zijn volwaardige appartementen, dus je hoeft geen ruimte te delen, maar wel in de sociale sfeer. Dat betekent dat de bewoners, afhankelijk van hun inkomen, in aanmerking komen voor huursubsidie.”