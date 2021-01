‘t Stammineeke staat te huur, uitbater wil café voortzetten op nieuwe locatie

Het pand van café ‘t Stammineeke, een begrip in Oosterhout, staat te huur. Eigenaar AB InBev hoopt een nieuwe exploitant te vinden voor de horecazaak in de Klappeijstraat.

Henk van Oers was sinds 2010 de uitbater van het café in hartje Oosterhout. Hij nam de zaak samen met zijn toenmalige partner over van de vorige exploitant. ,,In de afgelopen jaren is de relatie met InBev dermate verstoord geraakt dat voortzetting van deze relatie geen optie was”, laat Van Oers weten in een reactie.

Kort geding

In het voorjaar stonden de twee partijen nog tegenover elkaar in de rechtszaal. AB InBev had een kort geding aangespannen en vroeg de rechter het café te ontruimen vanwege een huurschuld. De rechter wees die eis af, omdat er te veel onduidelijkheid was over óf er een huurachterstand was en zo ja, hoe hoog.

,,Op dit moment ben ik in een vergevorderd stadium met een andere locatie in Oosterhout”, vertelt Van Oers. ,,Ik ga ervanuit dat ik na de coronamalaise de deuren van ‘t Stammineeke vanuit deze nieuwe locatie kan openen.”

‘Knusse bar’

Ondertussen wordt het pand in de Klappeijstraat sinds deze week aangeboden via Hormax Horecamakelaars. De huurprijs bedraagt 1750 euro per maand. Voor dat geld krijg je een ‘knusse bar’ van 57 vierkante meter. Met in de zaak een ‘speelse’ verhoging en daaronder een kleine pantry van 5,8 vierkante meter. Op de eerste verdieping is nog een berging. Volgens de advertentie ziet de verhuurder het liefst een invulling als borrel-, bier- of feestcafé.

De nieuwe ondernemer wordt gevraagd een ondernemingsplan te presenteren. Overigens hoeft de exploitant de naam ‘‘t Stammineeke’ niet over te nemen. Volgens Ivo Mermans van Hormax Horecamakelaars is het nog te vroeg om iets te kunnen zeggen over de interesse in het pand. ,,We merken wel dat het café een begrip is in Oosterhout, we zien op sociale media leuke verhalen voorbijkomen”, zegt Mermans.

1988 geopend

‘t Stammineeke opende op 1 september 1988 voor het eerst de deuren in de Klappeijstraat; Oosterhouter Frans Gabriëls was destijds de exploitant en stond tot 2004 in de zaak.