‘t Menneke bij het mennen is al een grote meneer: ‘Ik win nogal eens’

Seizoen voor Twins zit erop met gedeelde derde plek

Het seizoen voor Twins zit erop. De Oosterhoutse ploeg heeft geen plek in de Holland Series kunnen bemachtigen. In de halve finale had Neptunus aan drie overwinningen op rij genoeg om Twins naar een gedeelde derde plaats te verwijzen. Tussen Pirates en HCAW gaat de best of five nog door. Het staat 2-1 voor HCAW.

21 augustus