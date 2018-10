't Markpontje sluit vaarseizoen in Terheijden feestelijk af

Oosterhout­se kunstena­res krijgt straatnaam in Amsterdam

9:00 AMSTERDAM/OOSTERHOUT - De aanleg van de Adriana Haanenstraat in Amsterdam is bijna klaar. Eerder dit jaar werd bekend dat er een straat naar de Oosterhoutse schilderes zou worden vernoemd. En nu is het zover. Wethouder cultuur en media Clemens Piena: ,,Het is mooi dat een uit Oosterhout afkomstige schilder een straatnaam in Amsterdam krijgt. Daar zijn we uiteraard in Oosterhout trots op."