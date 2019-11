't Aauw Loof wint Grand Gala du Pee in Dongen

Dongen kent al jaren de eigen geschreven en van muziek voorziene nummers in de wedstrijdklasse. Dit jaar hadden zich hiervoor elf deelnemers ingeschreven. Voor Blèr du Pee, de klasse waaraan deelnemers meedoen met een eigen tekst, maar op een melodie die minimaal 11 jaar oud is, hadden zich vijf verenigingen ingeschreven.

In de wedstrijdklasse was het niveau hoog. ,,Volop feest nadien. Het was al een lotje uit de loterij om al bij de eerste vijf te mogen eindigen. Maar toen onze naam genoemd werd als winnaar ging het dak eraf”, vertelt een van de voorzangers van ‘t Aauw Loof, de 75-jarige Ad van Weesenbeek, na afloop. Hij is ook zeer bekend in Dongen rond deze tijd als de Goed Heiligman.

Piet Scheepers

‘t Aauw Loof is een gezelschap van Peejen van het Jaor, door de prins uitgeroepen. Met zijn maat Jan van Dongen bracht Van Weesenbeek het nummer Agge mar leut het!. De tekst gaat over het bezoeken van de kroegen in Dongen. ,,Ook dit is weer een nummer, zoals alles uit de top vijf van vanavond, dat in je hoofd blijft hangen,” merkte Frank Snijders alias Prins Andreo LX op. ,,’s Middags tijdens de soundcheck en repetitie zong de band dit nummer al met ons mee”, voegt een dolblije Van Weesenbeek toe.

In de Blèr klasse was het buurvereniging Onder Ons, die voor de derde keer met de hoogste eer aan de haal ging. Hun nummer ging over de oranje/groene Peeensjaol, die door 013 geprobeerd wordt na te doen. De buurtvereniging deed dit jaar voor de derde keer mee en heeft al die jaren de eerste prijs gewonnen.

Publieksprijs