Syrische supermarkt loopt als een trein: ‘Wij willen hier niet meer weg’

RAAMSDONKSVEER - Met veel te veel mensen in een veel te kleine boot vluchtten ze amper vijf jaar geleden richting Europa; op zoek naar een betere toekomst. En die vonden Aiham en Laila Kalash in de gemeente Geertruidenberg. Deze zomer openden ze daar hun eigen Syrische supermarkt. Met succes. ‘We voelen ons heel welkom hier.’

Met onder andere verse groenten, fruit, brood, tapenades en vlees zijn er in het pand aan de Prins Hendrikstraat in Raamsdonksveer vooral Midden-Oosterse producten verkrijgbaar.

En willen klanten, bijvoorbeeld, de traditionele Makdous eerst proberen? "Dan laten we ze dat proeven. We vinden het belangrijk dat mensen zich hier thuis voelen; het is naast een winkel ook een ontmoetingsplek", zegt Laila.

En die combinatie lijkt te werken in het Veerse, want klanten druppelen op een gemiddelde doordeweekse ochtend regelmatig binnen. Klanten met, maar ook zonder migratieachtergrond. "85 procent van komt hier uit de buurt; de zogeheten witte Nederlanders. En dat terwijl we het fifty fifty hadden verwacht. Het gaat goed. We voelen ons heel welkom hier", zegt Aiham.

Quote Het was óf vechten, óf weggaan.

En dat gevoel komt niet alleen door de klanten. De gemeente, de eigenaar van het pand, de makelaar; het echtpaar voelt zich van allerlei kanten gesteund. Ook lokale restaurants doen bestellingen bij ze. De vrijwilliger van Vluchtelingenwerk heeft met een foto zelfs een speciaal plekje bij de kassa gekregen.

"Zij heeft ons super geholpen met de Nederlandse taal, maar is helaas overleden. Zonder haar hadden wij hier niet gestaan.”

Militaire dienst

Een winkel runnen is niets nieuws voor de familie. Veertien jaar lang had Aiham een groenten- en fruitzaak in de plaats Banias in Syrië, maar moest deze door oorlog plotseling verlaten.

"Het was een hele zware en chaotische tijd. Toen ik verplicht in militaire dienst moest, besloten we te vluchten. Binnen drie uur hebben we alles achtergelaten." Laila: "Dat was heel moeilijk, maar we konden niet anders. Het was óf vechten, óf weggaan.”

Beter leven

Na een paar moeilijke jaren in Libanon vluchtte het gezin via Turkije in een gevaarlijke boottocht richting Europa. “Het was zo eng; zes uur met veel mensen op een kleine boot. Maar je doet het, om je kinderen een beter leven te geven. Sinds die tijd ben ik bang voor de zee", zegt Laila.

Het gezin belandde in Ter Apel en kreeg vervolgens een huis toegewezen in Geertruidenberg.

Quote Het was zo eng; zes uur met veel mensen op een kleine boot. Maar je doet het om je kinderen een beter leven te geven. Sinds die tijd ben ik bang voor de zee Laila

"We moesten alles leren: de taal, de manier van leven hier. Ik wilde graag werken, maar kwam moeilijk aan een baan", zegt Aiham. "Zo kregen we het idee om ook hier een winkel te beginnen. Om een toekomst voor onszelf te maken in Nederland."

Afgelopen juli kwam deze wens met de opening van Kalash Mini Markt uit. "We zochten naar rust voor de kinderen en onszelf. Die hebben we hier gevonden. Wij willen hier niet meer weg.”