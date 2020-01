Synergie tussen blaaskapel en vereniging tijdens Dongense Straotparade

Het gaat goed los in De Cammeleur, als RODL - Rondje om de lip - een optreden geeft. Dat komt voor een groot deel door de aan hen gekoppelde zwemvereniging De Vennen uit Dongen. De dames dansen en springen enthousiast op het oeuvre van de Rijense band. ,,Twee jaar geleden waren wij ook aan RODL gekoppeld en toen wonnen ze de hoofdprijs. We hebben zelf niks voorbereid, maar na één optreden weet je wel weer wat voor soort muziek het is en wij maken gewoon lol. Het is allemaal spontaan wat we doen", legt Fleur Wolf uit, vlak na het optreden. En over hun outfits: ,,We zijn allen onderdelen van Dongopoly, het Dongens Monopoly. Ieder heeft haar rol; van de Dongense politie tot De Cammeleur, met rokjes die de kleuren van Monopoly hebben.”