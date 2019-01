SVP roept college op matje voor kwestie Hoofdstraat

Verbreding A27: ‘Er moet wat gebeuren, het staat muurvast‘

7:00 RAAMSDONKSVEER - Elke dag ziet René Mulder ze staan, de rijen auto's op weg op de A27. Vanaf zijn huis aan de Jachtlaan in Hank kijkt hij zo op de dichtgeslibde snelweg. “Om 6.00 uur komt de eerste filemelding. Daarna staat het muurvast en krijgen we sluipverkeer via de Keizer Napoleonweg en door de polder.“