Sven (17) schrijft filosofisch boekje over zijn wielerleven: ‘Ik wil niet volledig afhankelijk zijn van de fiets’

Afkomst, leeftijd of sociale status onbelang­rijk: Eagle Shelter is een honk zonder hokjes

16 januari DONGEN - De Eagle Shelter in Dongen is een van de veertig projecten in Nederland die genomineerd zijn voor een Appeltje van Oranje. Dat werd eerder deze week bekendgemaakt. Dit jaar gaan de prijzen naar projecten met het thema Mentale kracht. Ze worden in mei uitgereikt door koningin Máxima.