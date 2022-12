Surplus Oosterhout: ‘Wie helpt mee statushouders een thuisgevoel te geven?

Surplus helpt vluchtelingen stap voor stap op weg. Wat is er te doen in Oosterhout? Waar zijn de voorzieningen, zoals de school, winkels of de kringloop voor meubels? Of hoe zit het met scheiden van afval en hoe werkt het zorgstelsel: de verzekeringen, huisarts, ziekenhuis, apotheek? Best ingewikkeld, zegt De Gouw. Daarom zijn er, stelt ze, extra mensen nodig om de statushouders te ondersteunen.

De Gouw: ,,Zodra men wat meer gewend is, is er ook minder begeleiding nodig. Ideaal zou zijn dat een vaste vrijwilliger een gezin of echtpaar of een persoon één jaar zou willen begeleiden. Natuurlijk kijken we mee naar interesses en zijn we zorgvuldig in het maken van de juiste match. Dit vrijwilligerswerk is erg dankbaar werk.”