SuperPostcodePrijs valt in Hulten: elf inwoners mogen 1 miljoen euro verdelen

19 januari DONGEN - De eigenaar van een woning aan ’t Hoefke in Dongen probeert via de rechter te voorkomen dat de gemeente zijn onderkomen voor drie maanden sluit. In het huis werden in februari 2020 veertig xtc-pillen, flesjes mdma, amfetamine en 0,3 gram cocaïne gevonden.