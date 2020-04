Supermarkten Raamsdonksveer niet blij met sluiting Eerste Paasdag: ‘Je maakt het voor veel mensen lastig’

Helemaal uit de lucht vallen komt het besluit niet. In de winkeltijdenverordening van Geertruidenberg staat dat de supers Eerste Kerstdag, Eerste Paasdag en Eerste Pinksterdag niet open mogen. ,,We hebben hiertegen bezwaar ingediend, maar werden pas dinsdag op de hoogte gebracht van het definitieve besluit”, zegt Eric Joosen, bedrijfsleider bij Jumbo. ,,We hebben al eerder gevraagd om duidelijkheid. Voor ons is het lastig om op zo'n korte termijn nog zaken te regelen met personeel en bevoorrading. Dat is weken vooruit gepland.”