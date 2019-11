Supermarkten langer open in Geertruidenberg

RAAMSDONKSVEER - De supermarkten in de gemeente Geertruidenberg mogen op zondag langer open zijn. De winkeltijden sluiten dan beter aan bij die in de buurgemeenten Oosterhout en Drimmelen.

Op verzoek van Jumbo en Albert Heijn in Raamsdonksveer is het college van Geertruidenberg van plan om de winkeltijdenverordening te verruimen.

Het komt nu met voorstel om op zondag in plaats van tot 20.00 uur tot 22.00 uur open te mogen. Ook de openingstijd wordt vervroegd van 08.00 naar 06.00 uur. ,,We hebben het ruim gesteld",, aldus een woordvoerder van de gemeente over dat vroege tijdstip, ,,de winkeliers moeten zelf maar kijken hoe het hen uitkomt.”

Voor Peter Deleij, supermarktmanager van de AH in Raamsdonksveer, is het vooralsnog 'verrassend’ dat de gemeente zoveel ruimte in openingstijden wil bieden. Hij sluit al twee jaar de winkel op zondag om 20.00 uur. Dat is een uur later dan de officiële 19.00 uur zoals nog in de oude verordening staat. ,, Ik kwam daar later pas achter. De gemeente heeft dat twee jaar gedoogd".

Quote Ik vind zondag om 10.00 uur nog steeds een prima tijdstip Peter Deleij, manager AH

Hij gaat nu 's zondags om 10.00 uur open: ,,Dat is een bewuste keuze, vanwege de zondagsrust. De mensen willen uitslapen of naar de kerk. Ik vind dat nog steeds een prima tijdstip.”