'Supermarkt is ook een middel tegen eenzaamheid'

Cokesmok­kel bij Puijfelik: eisen tot 4,5 jaar cel

7:00 AMSTERDAM/BREDA - Het Openbaar Ministerie heeft woensdag 4,5 jaar cel geëist tegen hoofdverdachte Adrie van P. (57) uit Breda voor de smokkel van cocaïne in containers met houtbriketten. Dat gebeurde bij Puijfelik Recycling in Oosterhout. Zwager Jack A. (60) hoorde in de Amsterdamse rechtbank 3 jaar cel eisen, waarvan 6 maanden voorwaardelijk.