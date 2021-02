Suikerspinmachine gestolen van 14-jarige Robin uit Raamsdonksveer: ‘Blijf van m’n spullen af!’

Verkeers­vei­lig­heid krijgt alle aandacht in plannen Altena

17 februari ALTENA - Dat Altena meer aandacht wil voor verkeersveiligheid, dat was al wel duidelijk. De vraag was alleen hoe daar handen en voeten aan gegeven moet worden. Moet het in de Mobiliteitsvisie een aparte ‘hoofdlijn’ worden, of moest het in elke hoofdlijn worden opgenomen. De raad kiest voor het laatste.