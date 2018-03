Suïcidale jongen op spoor Hulten blijkt trainspotter, machinist rijdt stapvoets

Woonzorgcomplex voor dementerenden ouderen opent de deuren in Oosterhout

15:01 OOSTERHOUT - Het is wat later dan gepland, maar deze maand gaat in Oosterhout het nieuwe woonzorgcomplex Ooster Huys van start. Acht ouderen met dementie nemen dan hun intrek in het pand aan de Kruidenlaan, dat voorheen een behandellocatie van de GGz was.