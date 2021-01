Succesvolle Kids Koning Wintermarkt wordt volgend jaar nóg grootser

Een blauwe hijskraan tilt het bovenstuk van de bewegende kerstboom op. Binnen enkele dagen is het winterdecor opgeruimd en blijft een lege Markt over in Oosterhout. Maar niet voor lang. ‘Komende Kerst pakken we uit en komt er ook een ijsbaan bij.’

Quote Ik heb allemaal grootse ideeën in mijn hoofd voor volgend jaar Arno Meulendijks, woordvoerder, Stichting IJs op de markt De Kids Koning Wintermarkt is zeker voor herhaling vatbaar. Dit laat Arno Meulendijks, woordvoerder van Stichting IJs op de Markt weten. Maar dit houdt niet in dat de ijsbaan nooit meer terugkomt op de Markt in Oosterhout.

Meulendijks: ,,Volgend jaar willen we een combinatie maken van een ijsbaan, de sfeerdecoratie van dit jaar en wellicht nog wat extra’s. Ik heb allemaal grootse ideeën in mijn hoofd, maar hoe het precies gaat worden weet ik nog niet.”

Wintertafereel

De Kids Koning Wintermarkt was het alternatief voor de jaarlijkse IJsmarkt met ijsbaan, die wegens coronamaatregelen niet door kon gaan. In samenwerking met decorbouwer Fraai was op de Markt een coronaproof wintertafereel gecreëerd waar mensen de afgelopen weken langs konden wandelen.

Honderden

Hoeveel bezoekers de gratis markt hebben bezocht, is niet goed in te schatten volgens Meulendijks. ,,Maar honderden mensen per dag zijn er zeker wel geweest. We zagen regelmatig fietsclubs en wandelgroepen doelgericht naar de Markt komen om een selfie te maken met de decorstukken.”

Quote We hebben gelukkig niet te maken gehad met vandalisme of verdwenen kerstdeco­ra­tie Arno Meulendijks, woordvoerder, Stichting IJs op de markt

Ook op social media heeft de stichting veel foto’s van de markt voorbij zien komen. ,,We hebben ons doel bereikt. Oosterhout staat goed op de kaart en alle bezoekers waren tevreden met deze kerstbeleving.”

Incidenten

Volgens Meulendijks zijn er geen incidenten voorgevallen. ,,Voor de zekerheid was er nachtbewaking aanwezig bij de decorstukken. We hebben gelukkig niet te maken gehad met vandalisme of verdwenen kerstdecoratie.”

Dankzij subsidies van de gemeente Oosterhout, gemeente Breda, ondernemersverenigingen en vijftien sponsoren, heeft de Kids Koning Wintermarkt geen geld gekost. ,,We hebben natuurlijk geen inkomsten kunnen genereren met de gratis markt, maar we hebben ook geen kosten gemaakt dankzij alle hulp die we hebben ontvangen. Volgend jaar kunnen we dus weer met goede moed verdergaan.”

Kerstboom

Het liefst ook weer met de bewegende kerstboom.Maar of die er ook weer komt is nog niet duidelijk. ,,We weten natuurlijk niet of de boom al een andere bestemming heeft. Maar we gaan het zeker navragen.”