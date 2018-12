Subsidie voor omstreden Tuf Recycling in Dongen: CDA stelt vragen in Provinciale Staten

DONGEN - Het CDA in de Brabantse Staten wil opheldering over de Europese subsidie van 135.000 euro die is verstrekt aan het omstreden Dongense Tuf Recycling en het daaraan gelieerde Vlaamse Despriet. Volgens het CDA overtreedt Tuf de milieuregels.

De subsidie werd verstrekt in het kader van de grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland. Het bureaus Stimulus speelt daarbij een coördinerende rol voor de provincie Brabant, één van de partners in het Europese project Crossroads. Volgens directeur Remco Reisinger is van de 135.000 euro ruim 40.000 euro bruto aan Tuf betaald. De rest is naar Despriet gegaan. Reisinger zegt ook dat het fraudebureau Arachne van de Europese Unie de subsidieaanvraag heeft beoordeeld. Daarbij zijn zowel Despriet als Tuf tegen het licht gehouden en werden geen onregelmatigheden vastgesteld.

Europese logo

De procedure liep al enige tijd toen Tuf eerder dit jaar landelijk in het nieuws kwam, omdat het zich niet houdt aan de verplichting om kunstgrasmatten te recyclen. De matten bleven zich op het terrein van Tuf in Dongen maar opstapelen ondanks verwoede pogingen van de gemeente Dongen om via dwangsommen het tij te keren. Onlangs werd de subsidie daadwerkelijk toegekend, wat op het bedrijfsterrein te zien is aan het Europese logo dat sinds kort prijkt naast de naam Tuf Recycling.

Het CDA wil van Gedeputeerde Staten weten wat de rol van de provincie precies is geweest bij de toekenning van de subsidie. Ook wil het CDA weten of het provinciebestuur met de gemeente Dongen overleg heeft gevoerd over de toekenning van de subsidie. Het CDA vindt dat de subsidie niet is te verantwoorden gelet op de ‘zorgwekkende’ situatie op het bedrijfsterrein aan de Vierbundersweg.

Dwangsommen

Burgemeester Marina Starmans van Dongen zei vandaag, in een reactie op vragen van deze krant, dat dit niet is gebeurd. ,,Wij zijn geen partij in deze kwestie’’, aldus de burgemeester. Starmans zegt dat zij er ook niet van op de hoogte was dat Tuf de subsidie uiteindelijk heeft gekregen.

De gemeente Dongen ligt al sinds 2015, toen Tuf Recycling zich daar vestigde, in de clinch met het bedrijf. Het bedrijf is voor ruim een ton aan dwangsommen opgelegd, maar daar is tot op heden geen cent van betaald. De matten liggen nog altijd op het terrein.

Brand

Op 11 oktober brak er brand uit bij Tuf waarbij een deel van de bedrijfsruimte in de as werd gelegd. De enorme rookontwikkeling die met de brand gepaard ging, deed alle alarmbellen afgaan. Toch stelde de brandweer en de milieudiensten al snel vast dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is geweest. Wel hebben meerdere onderzoeken uitgewezen dat de bodem onder het bedrijfsterrein op enkele plekken verontreinigd is.