Subsidie terug gedraaid: streep door wielerronde Hart van Oosterhout

Bijzondere vondst in Oosterhout: auto strandt in natuurge­bied

18:57 OOSTERHOUT - Je auto ‘parkeren' in een prachtig natuurgebied: hoe bestaat het? Een handhaver van Samen Sterk in Brabant (SSiB), die een oogje in het zeil houdt, trof woensdagmiddag in Oosterhout een ‘verdwaalde’ auto aan.