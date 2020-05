Studente roept Geertruidenbergers op voor project: leg quarantaine-thuisgevoel vast in een foto

RAAMSDONKSVEER - Thuis zijn: in deze coronatijd doen we het meer dan gewoonlijk. De Raamsdonksveerse Madelief Siemons bedacht er voor haar opleiding een project omheen en vraagt inwoners van haar gemeente hun 'quarantaine-thuisgevoel' op foto vast te leggen en te delen.

Met de hond, languit op de bank of met een glas whiskey op tafel. Het gevoel van thuis zijn betekent voor ieder wat anders. "Het is best een moeilijke vraag om met woorden te beantwoorden. Bovendien doe ik een creatieve studie, dus vraag ik mensen een foto in te sturen", zegt de studente Communication and Multimedia Design aan de Avans Hogeschool in Den Bosch.

Foto's delen

De foto's kunnen gedeeld worden op Facebook of via de mail. Zo'n dertig mensen hebben hun thuisgevoel deze maand al vastgelegd; Siemens hoopt op zo'n honderd eind deze maand. "Dan is het een geslaagd onderzoek en kan ik de foto's goed gaan bekijken. Ik let dan vooral op de elementen die er in de foto's zitten." Zo vindt ze vooralsnog het 'element' familie er erg uitspringen. "Samen een spelletje spelen, of met z'n allen op de bank. Familie is voor veel mensen essentieel voor het thuisgevoel."

Van de uitkomst maakt ze straks een object. "Een kledingstuk, of accessoire. Dat hangt een beetje af van de resultaten. Het moet in ieder geval iets worden wat het thuisgevoel van de mensen in deze omgeving omvat."

Delen kan ook privé via thuisgevoel.geertruidenberg@gmail.com.