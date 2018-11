Struinen door de een-na-oudste stad van Holland

Geertruidenberg kreeg in 1213 stadsrechten en is lang beschouwd als de oudste stad van Holland. Een opvallende titel, omdat het stadje in Noord-Brabant ligt. Dat is echter pas sinds 1814 het geval, toen Napoleon een andere indeling voor Nederland maakte. Inmiddels is Geertruidenberg de eretitel kwijtgeraakt aan Dordrecht, dat volgens nieuw bewijs al eind twaalfde eeuw een stad was. Geertruidenberg werd in 1319 versterkt tot vestingstad en Willem van Oranje gaf in 1573 opdracht om de middeleeuwse stadsmuren te vervangen door een gebastioneerd stelsel.