Struikel je over de laadkabel? Dan stop je hem toch in de grond

In een frisse bries staat wethouder Petra Lepolder (openbare ruimte) in de Dongense Julianastraat voor het huis van architect Armand Hermans. ,,Zoals altijd werd ik vanochtend wakker met Radio 1 aan en ik hoorde een reportage over de laadkabels van elektrische auto’s. Dat gemeenten er erg mee worstelen, omdat ze altijd in de weg liggen. Toen heb ik meteen een tweet gestuurd dat ze maar eens hier in Dongen een kijkje moeten nemen. Wij hebben de oplossing gevonden’’, zegt ze lachend.