Stroomstoring treft AVRI Oosteind: 'Er klonk een gebrom uit de grond, daarna ging het licht uit'

OOSTEIND - In aanloop naar de kerstdagen schitteren er door heel AVRI Bloem- en Tuincentrum in Oosteind lichtjes . Maar vrijdag rond 17.30 uur was het er ineens aardedonker. Een stroomstoring.

Inmiddels is het probleem weer verholpen; zaterdagochtend ging de winkel gewoon weer open. ,,We waren net aan het eten toen we een gebrom uit de grond hoorde. De lamp begon te knipperen en toen ging ineens het licht uit'', vertelt AVRI-eigenaar Frank van der Avoird.

,,De noodverlichting ging meteen aan. De bedrijfshulpverleners namen de winkel over en hebben de paar honderd aanwezige klanten naar buiten begeleid. Dat verliep allemaal heel rustig, er was geen paniek. De winkel leek daarna wel de Titanic. In het eetgedeelte stonden nog borden, halfvol eten. In de winkel her en der achtergelaten wagentjes met artikelen.''

Kabel geklapt

Netbeheerder Enexis had de oorzaak snel gevonden, vertelt Van der Avoird. ,,Een kabel die op het parkeerterrein ligt, is geklapt. Het is de hoofdstroomkabel voor onze zaak. Het is overmacht. Deze dagen verbruiken we natuurlijk veel stroom; de kabel krijgt dan veel te voortduren.''

Naast de stroom deed ook het internet het vrijdagavond niet meer. ,,Die kabel van Ziggo lag er pal naast. We waren dus compleet onthand. Gelukkig hebben de monteurs hard en goed gewerkt. Rond half 2 's nachts was alles weer verholpen.''

Gevulde karretjes