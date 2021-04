Stroomstoring in teststraat Raamsdonksveer: GGD zegt 250 testafspraken af

De storing ontstond rond tien voor twaalf, aldus een woordvoerder van stroombeheerder Enexis. Ruim zestig adressen op Dombosch ondervonden de gevolgen ervan, waaronder de teststraat. Enexis heeft enkele uren nodig gehad om het euvel te verhelpen.

Probleem

Maar de teststraat had rond 16.00 uur nog niet de beschikking over elektriciteit. Volgens de Enexis-woordvoerder gebruikt de locatie elektriciteit die wordt afgetapt van het bedrijf dat staat op het terrein waarop de teststraat is gevestigd. ,,Daar is in eerste instantie ook het probleem ontstaan dat geleid heeft tot de algemene storing.”

Volgens een woordvoerster van GGD West-Brabant zijn in allerijl de mensen gebeld die een testafspraak hadden staan. ,,Maar het kan goed zijn dat we niet iedereen hebben kunnen bereiken en dat sommigen toch naar de teststraat zijn gegaan. We hebben mensen aangeraden om via het landelijk afsprakennummer een nieuwe afspraak te maken. Een enkeling voor wie een coronatest absoluut noodzakelijk was in verband met bijvoorbeeld een aanstaande operatie, hebben we elders laten testen.”

Druk

Volgens haar was het geen optie om alle mensen met een afspraak nog dezelfde dag in een van de andere West-Brabantse straten een test te laten ondergaan. ,,Het is overal erg druk.”

Mochten de stroomproblemen voortduren, dan overweegt de GGD om een noodaggregaat in haar Raamsdonksveerse locatie te plaatsen, zodat het testen zaterdag in ieder geval hervat kan worden.