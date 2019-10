Stroomstoring bij Frencken College

Ondanks de storing zijn de lessen gewoon doorgegaan. Directeur Pharailda Kokke: ,,We hebben de pech dat er bij de bouwwerkzaamheden een kabel is kapot getrokken. De lessen konden gewoon doorgaan, omdat we tegenwoordig gelukkig een heel licht gebouw hebben. Er was voldoende daglicht om door te gaan. Alleen de ict-lessen waren niet mogelijk.”

Verplaatst naar Hanze College

Kokke verwacht dat de stroomvoorziening vanavond weer hersteld is. ,,Dat is ons meegedeeld. We hebben echter wel de voorlichtingsavond voor de groepen 8 uit Oosterhout die vanavond gepland stond, moeten verplaatsen naar een andere locatie. Gelukkig was het Hanze College heel flexibel. We kunnen daar vanavond terecht. Het herstellen van de stroom in het Frencken duurt te lang. De verwachting is dat vanavond rond 21.00 uur alles weer werkt. Voor de voorlichtingsavond is dat te laat.”