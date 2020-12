Stroomgatpaaltje herinnert aan het verwoestende water van 1953: ‘Vijf huizen spoelden het dorp in’

De Witte Leeuw krijgt nieuw leven: ‘Waarom zou carnaval hier verdwijnen? Kom maar op, we zoeken nog een uitbater’

27 november RAAMSDONKSVEER - Nooit meer carnaval in De Witte Leeuw? ,,Een zeer voorbarige conclusie”, zegt Johan van Beek, nieuwe eigenaar van de statige horecazaak in Raamsdonksveer. ,,Aan de mensen die het hardste roepen dat carnaval hier verdwijnt, doe ik een oproep. Kom maar op, we zoeken nog een uitbater.”