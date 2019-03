Strijd om stukje ‘historische Dongense grond’

Bliksemin­slag leidt tot brand in verdeelsta­ti­on in Geertrui­den­berg

13 maart GEERTRUIDENBERG - Door blikseminslag is woensdagmiddag brand ontstaan in een verdeelstation aan de Centraleweg in Geertruidenberg. In eerste instantie was de melding dat er brand zou zijn in de Amercentrale, maar dat blijkt niet te kloppen.