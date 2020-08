Strenger parkeerbeleid voor betere bereikbaarheid voor hulpdiensten bij zwemput Lage Zwaluwe

Café-zaal Het Vaartje gooit de trossen los

20:00 DONGEN-VAART - Het is een kwestie van tijd voordat Ton en Hanny Kemmeren de deuren van café-zaal Het Vaartje in Dongen-Vaart definitief achter zich dicht trekken. Ze hebben hun populaire uitspanning te koop gezet. ,,Een heerlijk sociaal leven is het, maar we hebben genoeg van alle regeltjes’’, zegt het echtpaar.