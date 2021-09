Stralende kinderen tijdens zonovergoten buitenspeeldag in Slotjes West

Weekwinnaar Zomerfoto 2021 Ontdek­kings­reis op de savanne

4 september Vakantie vieren op de Veluwe en dan lekker een dagje fietsen. Onderweg via een uitgestrekte zandvlakte komt Eric deze fraaie boom tegen. Je waant je even op de savanne ergens in Afrika, maar het is in Nederland op een lichtbewolkte dag.