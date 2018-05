‘Straks verdwijnt het mooiste stukje van Lage Zwaluwe’

Boxcomplex Waalwijk breidt nu al uit

7:57 WAALWIJK - De vraag naar betonnen bedrijfsboxen in Waalwijk is zo groot, dat Boxcomplex Waalwijk aan de Prof. Zeemanweg al voor de opening wordt uitgebreid. Volgens projectontwikkelaar Edward Tolkamp was de eerste fase, 80 bedrijfsboxen, rap uitverkocht. ,,Fase twee plakken we er daarom meteen aan vast."