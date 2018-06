Straks elke dag zwarte zaterdag? ‘Minister laat Hooipolder links liggen’

Geef uw mening Eén publieke zender op tv is genoeg

11:00 De NPO moet zo’n 60 miljoen euro bezuinigen. Waar kan die slag worden gemaakt. Snijden in de programmering, dure presentatoren – die vaak goed scoren – laten gaan of minder publieke zenders ? Nu zijn er nog NPO 1, 2 en 3, maar is dat niet veel in een tijd dat het aantal traditionele tv-kijkers snel daalt? Kan de NPO niet beter teruggaan naar één publieke zender en daar vol op inzetten?