Strafverlaging voor Belg die Gerrit de Heus (67) uit Sleeuwijk doodreed

Met je Maatje naar de supermarkt of de kapper

1 oktober GEERTRUIDENBERG - De ANWB is haar project AutoMaatje razendsnel aan het verspreiden in Nederland. In slechts vijftien maanden sloten al 53 gemeentes zich aan en dat groeit met de week. Maandag werd de service in Geertruidenberg geïntroduceerd. Of nou ja, feitelijk bestond het hier al, maar is de achterliggende systematiek én de bekendheid van de ANWB een welkome toevoeging.