Straatintimidatie in Breda dagelijkse praktijk: roep om aanpak ‘hotspots’

BREDA - Uitgescholden, nagefloten, achtervolgd en betast. In een half jaar tijd is er in Breda 64 keer melding gemaakt van straatintimidatie. Met name ‘hotspots’ als Valkenberg, NS-station en Grote Markt moeten veiliger worden.

Veilig over straat lopen is ook in Breda niet voor iedereen de dagelijkse realiteit. Dat constateert Sabine van Nispen (GroenLinks) in een notitie die ze naar de fracties in de gemeenteraad heeft gestuurd.

Fenomeen terug dringen

Quote Mensen, maar vaker vrouwen, meisjes en mensen binnen de LHBTI+gemeenschap worden regelmatig geïntimi­deerd op straat. Sabine van Nispen, raadslid GroenLinks Breda Daarin pleit ze onder meer voor het opstellen van een ‘actieplan’ om het fenomeen straatintimidatie terug te dringen. Van Nispen wijst op cijfers van Bo Diversity, waaruit blijkt dat er in de eerste zes maanden van vorig jaar 64 meldingen van straatintimidatie zijn binnengekomen. Dik vier op de vijf daarvan kwamen uit het stadscentrum.

,,Mensen, maar vaker vrouwen, meisjes en mensen binnen de LHBTI+gemeenschap worden regelmatig geïntimideerd op straat. Ze worden uitgescholden, nagefloten, krijgen seksueel expliciete opmerkingen te horen, worden achtervolgd of ongewenst aangeraakt”, aldus het raadslid.

Ze wijst de raad op een afspraak in het bestuursakkoord dat vorig jaar is afgesloten. Daarin staat nadrukkelijk dat straatintimidatie moet worden aangepakt. Als het aan Van Nispen ligt is het nu zo ver en komt er een actieplan.

Opvoedhulp

Breda hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden: andere gemeenten zoals Amsterdam, Utrecht en Rotterdam hebben er al meer ervaring mee opgedaan. Zo wordt er in Utrecht ‘opvoedhulp’ gegeven. In Rotterdam wordt horecapersoneel getraind in het herkennen en aanpakken van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Hotspots

In haar bespreeknotitite stelt het GroenLinks-raadslid voor om aan de slag te gaan met een Bredaas actieplan. Daarbij moet ook specifiek worden gekeken naar het veiliger maken van ‘hotspots’ als Valkenberg, NS-station en Grote Markt.