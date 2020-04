Stortvloed aan negatieve reacties op woningbouwplannen in natuurgebied Raamsdonksveer

Oud-Oosterhou­ter Jan Peeters stuurt vanuit Vietnam 10.000 mondkapjes

17:35 OOSTERHOUT - wethouder Marcel Willemsen van Oosterhout heeft woensdag 10.000 mondkapjes in ontvangst genomen van oud-inwoner Jan Peeters. Hij woont in Vietnam en volgde via internet de coronaperikelen in zijn vaderland. Zijn ouders overhandigden de kapjes.