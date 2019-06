Stormschade Dongens zwembad De Vennen ‘toeval’

Directeur Peter Verhoof noemt het stom toeval dat uitgerekend op één van slechts drie dagen in het jaar dat het zwembad dicht is de boel in het honderd loopt. ,,Er was nog wel een waterpolotoernooi gepland, maar omdat er te weinig deelnemers waren is dat toernooi op het laatste moment geschrapt. En dus was het zwembad dicht. Als het bad open was geweest, waren de problemen meteen opgemerkt’’, zegt Verhoof.

Bladval

Het probleem van het zwembad De Vennen is dat het in een bosrijke omgeving ligt en daardoor gevoelig is bladval. Verhoof: ,,Door het stormachtige weer kwamen takken en bladeren terecht in het buitenbad waardoor het circulatiesysteem verstopte. Ook de ‘haarvanger’ dat het grof vuil eruit haalt, raakte verstopt. Het beveiligingssysteem heeft de pompen van het bad uitgeschakeld. Het alarm heeft keurig gewerkt, maar werd door niemand opgemerkt.’’

Door de verstopping en het uitschakelen van de pomp is de buffer overlopen waardoor de kelderruimte van het bad volliep met zeventig centimeter water. De wateroverlast werd maandag ontdekt. ,,De brandweer heeft het overtollige water inmiddels weggepompt. De pompen van het zwembad zijn ’s nachts uit elkaar gehaald en worden momenteel schoongemaakt.’’

Schade

Zowel het bad buiten als binnen is nu gesloten. Over de schade kan Verhoof niets zeggen. ,,De schadeexperts moeten die nog vaststellen. ,,De schade zit hem in de pompen en mogelijk ook in de elektra. Ook kan er chloorschade zijn.’’

Het zwembad De Vennen is vijfentwintig jaar oud en werd volgens Verhoof nooit eerder met een incident als dit geconfronteerd. Het bad beschikt over een recreatiebad, een sportbad, een buitenbad en twee peuterbaden. Naast het zwembad is er een fitnesscentrum, saunacomplex en een paramedisch centrum.