Storing aan brug Oosterhout 'niet opmerkelijk'

OOSTERHOUT - De storingen aan de ophaalbrug bij de Marksluis in Oosterhout staan technisch los van elkaar. ,,Er is geen aanleiding voor extra preventieve maatregelen", aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat. De openstaande brug zorgde dit jaar enkele keren voor lange files in Oosterhout.

Quote Er zijn dit jaar acht storingen bij de brug geweest onder meer door sneeuwval, blikseminslag en een kapotte elektromotor." Woordvoerder Rijkswaterstaat Volgens de woordvoerder van Rijkswaterstaat zijn de storingen niet opmerkelijk. ,,Dat komt bij alle technische installaties voor. Er zijn dit jaar acht storingen bij de brug geweest onder meer door sneeuwval, blikseminslag en een kapotte elektromotor. Vier maal is er een storing geweest met een korte stremming voor het landverkeer. Aan het onderhoud ligt het niet. Dat wordt uitgevoerd volgens de planning. Als blijkt dat er aanvullende maatregelen nodig zijn, dan voeren we die uit."

Verkeersinfarct

Begin deze week was de Marksluis een deel van de ochtend en de hele middag buiten gebruik. Het leidde tot een verkeersinfarct in de stad, omdat op hetzelfde moment ook een ongeval op de Bovensteweg was gebeurd.

Kwetsbaar

,,Als de brug open blijft door een storing hebben veel inwoners daar last van'', zegt wethouder Mark Vissers. ,,Het is een kwetsbaar punt aan de westkant van de stad en we hebben daar beperkte mogelijkheden voor alternatieven. Ik wil zeer binnenkort om de tafel met Rijkswaterstaat om oorzaken en mogelijke oplossingen te bespreken."

Wegennet

De storing was voor de VVD reden om vragen te stellen aan het stadsbestuur. ,,We zagen op Facebook en Twitter dat inwoners aangaven dat het overal vaststond", zegt fractievoorzitter Dees Melsen. ,,Na juni, hebben wij onze vraagtekens. Hoe is het gesteld met de Marksluis? Hoe zit het met de prioriteiten; kan de brug sneller omlaag, zodat het verkeer er weer overheen kan? En we willen aandacht voor het wegennet van Oosterhout, want dit toont aan hoe kwetsbaar het is."

Verkeersregelaar