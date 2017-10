Stoere jongens en stormy weather op WK roofvissen in Drimmelen

UPDATE Neergeschoten man in Breda is Oosterhouter (32), zwaargewond naar het ziekenhuis

12:23 BREDA -De man die in de nacht van woensdag op donderdag voor zijn woning aan de Jan David Zocherstraat in Breda neergeschoten is een 32-jarige Oosterhouter. De man is na de schietpartij, die omstreeks 0.55 uur plaatsvond, de woning ingerend.