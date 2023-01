‘Stoere en dappere’ kinderen vormen jeugdgemeenteraad in Gilze en Rijen

‘Nee’ tegen megawind­tur­bi­nes Oranjepol­der kansloos volgens wethouder: ‘Eneco staat zeer sterk, risico op schade­claims’

OOSTERHOUT - Een besluit om de twee megawindturbines in de Oranjepolder in Oosterhout tegen te houden is zo goed als kansloos. Vergunningaanvrager Eneco staat dan ‘zeer sterk’ en er is het risico op schadeclaims, stelt wethouder Guus Beenhakker in een raadsvoorstel.

14 januari