Stille tocht voor overleden Dilan (16) in Made: 'Mooi dat iedereen hier is voor Dilan'

Het enige hoorbare tijdens de stille tocht is het geraas van de auto’s, over de naastliggende A59, de weg die Dilan fataal werd. Net onder tunnel Houteind, die onder die snelweg steekt, stopt de stoet. In kleine groepen kunnen zijn vrienden daar afscheid nemen, op de plek waar hij is verongelukt. ,,Een mooie, stille tocht’’, zegt een van zijn vrienden. ,,Mooi dat iedereen hier is voor Dilan.’’