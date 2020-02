Stikstofprobleem slechts ‘kleine rol’ in Dongen

‘Verduurza­ming levert Dongense huurder wat op’

6:00 DONGEN - Het verduurzamen van woningen veroorzaakt hoofdpijn bij veel eigenaren, maar voor huurders is er enkel winst te halen. Dat is de overtuiging van directeur Roel van Gurp van woningcorporatie Casade. Hij is vol vertrouwen over de toekomstige woningvoorraad in Dongen.